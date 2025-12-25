закрыть
Суд все-таки выселил Ларису Долину из скандальной квартиры

  • 25.12.2025, 18:28
Лариса Долина

Этого требовала покупательница жилья.

Мосгорсуд обязал Ларису Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках, сообщают СМИ. Напомним: Российский Верховный суд отменил ранее принятые решения по делу, из-за которых покупательница жилья Полина Лурье могла остаться и без приобретенного имущества, и без денег.

Теперь же певица Долина должна незамедлительно покинуть спорную квартиру. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

При этом во время сегодняшнего судебного процесса озвучивалось, что Долина готова добровольно покинуть квартиру в Хамовниках до 10 января с учетом сбора вещей. Однако сторона Лурье потребовала незамедлительного выселения певицы, поскольку новой собственнице фактически негде больше жить.

ТАСС уточняет: суд выселил Долину из квартиры, учтя другую недвижимость, а также заработанные певицей за год более 98 млн рублей.

