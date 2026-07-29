Трамп поразил речью на похоронах автора «адских» санкций против РФ Линдси Грэма 4 29.07.2026, 7:35

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Мощное выступление президента США длилось около 15 минут.

Президент США Дональд Трамп выступил с мощной прощальной речью на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей антироссийской политикой, в частности, созданием «адских» санкций против Москвы.

Об этом сообщает CBS News.

Лидер США назвал Линдси Грэма «настоящим американским оригиналом» и «любимым другом», являвшимся одним из самых выдающихся законодателей в истории страны.

Трамп также отметил, что покойный сенатор вырос в сельском городке в Южной Каролине, впрочем, стал «силой, с которой придется считаться во всем мире».

«В течение более 30 лет в этой столице не происходило ничего существенного без ведома Линдси Грэма», – сказал президент.

"Он был человеком, который отдавал Америке всю меру своего доброго и могущественного сердца, пока это сердце просто не иссякло», – добавил глава Белого дома.

Еще президент США напомнил, что их отношения начинались с острого политического соперничества во время президентской кампании 2016 года, однако впоследствии переросли в тесную дружбу.

По словам Трампа, он и Грэм часто играли вместе в гольф, а последний имел редкий талант находить общий язык с людьми вне зависимости от их политических взглядов.

«Прежде всего, Линдси Грэм верил в сильную Америку...Он хотел сильной Америки. Он имел непоколебимую веру в праведность американской силы и молитвы. И он был чрезвычайно воинственным. Скажу вам, он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась… но он хотел ее для блага нашей страны» - заявил американский лидер.

Похороны Линдси Грэма

Церемония прощания с Линдси Грэмом прошла в Вашингтонском национальном соборе. Кроме Трампа, с речами выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Среди присутствовавших были президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 год. Он был одним из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители. После смерти сенатора законопроект получил его имя.

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