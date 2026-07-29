Однако с Путиным случился конфуз 2 Александр Адельфинский

29.07.2026, 9:25

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Володин выглядел городским сумасшедшим.

Ставший недавно миллиардером председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин хотел сделать, как ему представлялось, лучше, но «лучше» снова «почему-то» не получилось…

Закрывая последнее пленарное заседание Госдумы VIII созыва, депутатам нужно было символично показать какой-нибудь знак верности Путину и его сумасшедшей политике, тем более следующий созыв начнет нести очередную опасную ахинею уже после сентябрьских «выборов».

Что можно было сделать символическим довеском к тому, что наворотил созыв номер восемь? Нужен был некий посыл, впечатывающийся через телевизор, чтобы запомнили все.

Володин жаждал не просто аплодисментов в финале, но многократного повторения – «Россия! Путин! Победа!» – он проговорил слова лозунга аж пятикратно, буравя зал взором, требующим совместного крика. Фактически, Володин безапелляционно давил на зал.

Что должно было произойти, исходя из ожиданий? Конечно, все депутаты прямо обязаны были подхватить, преумножить, пульсирующе продолжить до бесконечности, с эхом, и, вероятно, зайтись в депутатской страсти к «вождю».

Однако случился конфуз. Не повторили за Володиным! Не подхватили и не совершили перечисленные выше действия. Только аплодисменты, честно говоря, формальные и этим не убеждающие в их «одобрямс до оргазма».

Как это?! Володин выглядел обмочившимся городским сумасшедшим. На уровне символов, такое стало пощечиной хунты самой себе: даже формально законодательная ветвь банды под названием «власть путинской России» не выдержала такого вот перебора и финально... «сдулась» – в самом запоминающемся, финальном, месте.

Видимо, даже запредельно упертые и окончательно циничные не смогли осуществить совместное с Володиным действо, поскольку тому воспротивились самые остатки хоть какой-либо вменяемости... Так сами депутаты подсознательно или осознанно показали Путину большой и коллективный толстый... отказ от восхваления…

Пусть этот образ станет предвестником радикальных ожидаемых поражений путинской системы и в дальнейшем – падения всей империи рашистского зла!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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