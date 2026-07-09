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Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин

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  • 9.07.2026, 9:30
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Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин

Цены растут пять недель подряд.

Рост цен на топливо в России вновь ускорился, отчитался в среду Росстат. За неделю с 30 июня по 6 июля бензин в среднем по стране подорожал еще на 2,1%, а дизельное топливо — на 3,4%, пишет The Moscow Times.

Накопленным итогом за последние 5 недель бензин стал дороже на 8,9% — вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые (+4,58%). Годовой рост цен на АЗС, по оценке Минэкономразвития, достиг 21,9% и обновил рекорд с мая 2010 года.

С начала года, согласно Росстату, бензин подорожал на 13,9% — больше, чем за весь прошлый год (+10,58%). Рост цен на дизтопливо достиг 10,5% за последние пять недель и 14,7% с начала года.

Зоной топливного бедствия остается Крым, где, согласно официальной статистике, средние цены на Аи-92 достигли 123,53 рубля за литр, а на Аи-95 — 170,59 рубля. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в республике Тыва.

Дороже 80 рублей стоит литр Аи-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость Аи-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Тыве и на Камчатке.

Ситуация на топливном рынке формирует инфляционные риски для российской экономики, подчеркивает стратег «Финама» Ярослав Кабаков: «Любые перебои с предложением бензина способны привести не только к росту транспортных издержек, но и к ускорению инфляции практически во всех секторах».

В июне производство бензина в России обвалилось на 25%, до 850 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам Energy Intelligence. В июле под удар БПЛА попал Омский НПЗ — последний из топ-10 крупнейших нефтезаводов, который еще не был поврежден в результате украинских атак. С 6 июля завод, крупнейший в России по мощности, остановил переработку нефти и реализацию нефтепродуктов на бирже. С 2 июля встал НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), занимающий второе место в РФ по производству бензина.

В июне останавливали выпуск Московский НПЗ «Газпром нефти», НПЗ «Танеко» «Татнефти», а также Куйбышевский и Волгоградский НПЗ.

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