Сбежавший попугай неделю блуждал под Минском и питался чесноком

Сбежавший попугай неделю блуждал под Минском и питался чесноком1
- 9.07.2026, 9:46
Птица преодолела десятки километров.
История со счастливым финалом произошла с попугаем по кличке Стеша, который пропал неделю назад от хозяев в Логойском районе. О возвращении любимца домой сообщила хозяйка птицы в своём аккаунте.
Путешествие Стеши получилось масштабным: птица совершила тур по маршруту водохранилище Вяча — минский микрорайон Зелёный Луг — Ждановичи. Именно товарищество в Ждановичах стало финальной точкой побега.
Утром хозяевам позвонили местные жители и рассказали, что разыскиваемая птица замечена на огороде, где та с аппетитом ест вишню и чеснок.
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