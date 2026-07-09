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Сбежавший попугай неделю блуждал под Минском и питался чесноком

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  • 9.07.2026, 9:46
Сбежавший попугай неделю блуждал под Минском и питался чесноком

Птица преодолела десятки километров.

История со счастливым финалом произошла с попугаем по кличке Стеша, который пропал неделю назад от хозяев в Логойском районе. О возвращении любимца домой сообщила хозяйка птицы в своём аккаунте.

Путешествие Стеши получилось масштабным: птица совершила тур по маршруту водохранилище Вяча — минский микрорайон Зелёный Луг — Ждановичи. Именно товарищество в Ждановичах стало финальной точкой побега.

Утром хозяевам позвонили местные жители и рассказали, что разыскиваемая птица замечена на огороде, где та с аппетитом ест вишню и чеснок.

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