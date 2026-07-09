закрыть
9 июля 2026, четверг, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ улучшить психическое здоровье

1
  • 9.07.2026, 9:33
Назван простой способ улучшить психическое здоровье

Самочувствие улучшится на два-четыре дня.

Даже один эпизод осознанного внимания к настоящему моменту запускает цепочку психологических изменений, которые улучшают самочувствие на два-четыре дня: практика снижает навязчивые тревожные мысли, те — уровень стресса и депрессии, и так круг за кругом. Эту последовательность удалось отследить впервые, фиксируя состояние участников несколько раз в день через смартфон. Исследование опубликовано в журнале Mindfulness.

Пол Верхаеген из Технологического института Джорджии, Шелли Айкман из Университета Северной Джорджии и Нилам Рэм из Стэнфорда набрали 264 студента. Половина прошла восьминедельную программу майндфулнесса — медитации сканирования тела, дыхательные практики, осознанное выполнение бытовых дел. Вторая половина была в группе ожидания.

Приложение четыре раза в сутки напоминало участникам пройти короткий опрос: уровень текущей осознанности, выраженность тревожных мыслей, ощущение самосострадания (доброе отношение к себе в трудный момент) и переживание благоговения или радости. Дневник позволил отследить, как состояние одного дня предсказывает состояние следующего — без ретроспективных искажений памяти.

Статистический анализ выявил конкретную цепочку: повышенная осознанность в день X предсказывала снижение навязчивых мыслей в день X+1, а то, в свою очередь, — улучшение ментального здоровья в день X+2. Самым мощным звеном оказалось снижение когнитивных помех — отвлекающих и навязчивых беспокойств: именно оно объясняло почти весь прирост благополучия.

Два аспекта осознанности — просто наблюдение за опытом и принятие его без осуждения — работали по-разному. Принятие без осуждения главным образом снижало тревожную жвачку мыслей. Наблюдение без реакции больше активировало самосострадание и ощущение радости. Обе ветки сходились в одно: улучшение психического здоровья.

Интересно, что формальная восьминедельная программа не изменила механизмы работы системы — она лишь увеличила «дозу» осознанности у участников. Это значит, что ненадолго задержать внимание в настоящем моменте может каждый, независимо от тренировок.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый