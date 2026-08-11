Есть ли у вас план, мистер Фикс? 5 Дмитрий Чернышев

11.08.2026, 18:45

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Дмитрий Чернышев

Не существует Кремля как единого центра принятия решений.

Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про «хитроумный план Кремля», я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье.

Не существует Кремля как единого центра принятия решений — уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37 года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас.

Не существует никаких долговременных планов — люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчивается, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет «адских санкций». Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведено из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под десять триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы, о чем вы?

И про хитроумность Кремля. Простите, вы лица этих людей видели? Вы понимаете, что десятилетия отрицательной селекции не проходят бесследно. Дебилы Мишкин и Чепига — это ведь элита чекистов. Ум, честь и совесть нашей эпохи. Давайте просто посмотрим на предыдущие хитроумные планы Кремля и на то, чем они закончились.

План «Бросок мангуста» — короткая победоносная война. Украинская армия в панике бежит. Запад расколот и ничего сделать не может. Парад победителей на Крещатике. Казалось бы, что с таким гениальным планом может пойти не так?

План «Нет расширению НАТО». В итоге Швеция и Финляндия вступают в альянс, Балтийское море становится внутренним морем НАТО, а граница России с НАТО резко увеличивается.

План «Сейчас мы расколем Запад». В результате вся Европа объединяется и поставляет Украине оружия на сотни миллиардов долларов.

План «Демилитаризация Украины». И в результате украинская армия становится одной из сильнейших армий в мире.

И перечислять провалы стратегических планов России можно очень долго. Потеря самого дорогого рынка сбыта нефти и газа в Европе. Крах «Газпрома». 300 млрд замороженных долларов в западных банках — о них можно забыть навсегда. Отличная работа, стратеги вы хреновы.

Международная изоляция. Потеря Венесуэлы, Сирии, Венгрии, Молдовы, Армении, Азербайджана. Уход бывших советских республик в Центральной Азии под протекторат Китая. Гигантская зависимость и самой России от Китая. Забыл какой уже по счету ятаган в спину от Эрдогана. Бунт Пригожина и самое страшное в нем то, что никто не кинулся защищать Кремль. Да, понимаешь, застряли в пробке. Разгром Черноморского флота — потерять флот от страны, у которой нет флота — это надо суметь. Эмиграция миллиона специалистов. Потери на фронте под полтора миллиона. Есть ли у вас план, мистер Фикс?

Вы продолжаете настаивать на существовании хитроумных планов Кремля?

P.S. Самое время придирчивому читателю задать вопрос с подковыркой — а если в Кремле сидят такие дебилы, то почему же вы, такие умные российские оппозиционеры, их победить не можете? А?

Понимаете, в чем дело. Власть в России захватили и удерживают не умом. Чтобы вам была понятнее ситуация в России — посмотрите на Чечню. В ней все то же самое. Посмотрите на этого великого интеллектуала — академика Кадырова. В его умнейшие глаза посмотрите, дон, что он говорит, дон, послушайте. Он удерживает власть не интеллектом, а жестокостью, подкупом, террором, пытками и убийством несогласных. Так вот, в России все то же самое.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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