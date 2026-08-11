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«Всё начнется ближе к сентябрю»

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  • 11.08.2026, 19:03
  • 29,334
«Всё начнется ближе к сентябрю»
Игорь Гиркин (Стрелков)

Гиркин предрек массовые удары ВСУ по России.

Z-патриот и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) выражает тревогу по поводу возможных ударов по крупнейшим военным и промышленным центрам России этой осенью. Об этом идет речь в его письме, опубликованном на канале в Telegram.

По его словам, после первоначального шока от украинских атак ситуация в России немного стабилизировалась. Однако Стрелков считает, что затишье продлится недолго. Z-патриот прогнозирует, что уже к осени РФ подвергнется массированным ударам — причем не только беспилотниками, но и ракетами.

«Через недолгое время ожидается очередное повышение градуса со стороны врага. А именно массированных регулярных ракетных ударов по крупнейшим военно-политическим и промышленным центрам России. При этом «орды» БПЛА тоже никуда не денутся, так как они дешевы, но прекрасно перегружают системы ПВО, а также и выбивают их при возможности. Полагаю, что ожидать данного повышения градуса нам надо ближе к сентябрю, или непосредственно перед так называемыми «выборами». И ответить зеркально у нас уже не получится. С нашей стороны задействовано уже все, кроме ЯО… Ну разве что миллионная армия корейцев, но это пока из области фэнтэзи. А вот у врага в загашнике теоретически может найтись еще много козырей, так как до сих пор не явился на войну НИКТО из союзников», — написал Стрелков.

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