На белорусско-латвийской границе обнаружен подземный тоннель 3 11.08.2026, 19:32

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В 10 метрах от заградительного сооружения.

На границе с Беларусью в ночь на 11 августа пограничники обнаружили подземный тоннель, сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.

Как указано в сообщении, тоннель находится в зоне ответственности Силенского пограничного управления, в 10 метрах от заградительного сооружения.

Через него незаконно пересекли границу 15 мигрантов — все они были задержаны и возвращены на территорию Беларуси.

Ведомство подчеркивает, что это первый зафиксированный случай использования тоннеля для нелегального пересечения латвийской границы. «Ранее в этом месте не было обнаружено никаких признаков нарушения, и не было зафиксировано ни одного ареста лиц, незаконно пересекающих государственную границу», — отмечает погранслужба.

Фото: www.rs.gov.lv

Как сообщает портал Delfi, тоннель обнаружен рядом с пунктом пропуска Силене (на белорусской стороне ему соответствует Урбаны, закрытый осенью 2023 года).

Фото: www.rs.gov.lv

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс 11 августа заявил, что переправка нелегальных мигрантов представляет собой налаженный бизнес, которым занимаются организованные преступные группировки, связанные с Россией. По его словам, важно не только усилить контроль самой границы, но и отслеживать перемещение транспорта уже внутри страны.

Глава правительства отметил, что для укрепления безопасности на границе рассматриваются все возможные меры борьбы с нелегальной миграцией, а текущий поток мигрантов в Латвию охарактеризовал как высокий.

Также стало известно о запуске операции под названием Vilkatis («Оборотень»), направленной на противодействие нелегальной миграции. В её рамках планируется активнее применять современные технологии — в приграничной зоне расширят использование беспилотных авиационных систем для более эффективного выявления и задержания нелегальных мигрантов.

Кулбергс добавил, что среди рассматриваемых мер безопасности — закрытие пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина), хотя основной поток нелегальной миграции фиксируется не на самом пункте пропуска, а на прилегающих к нему участках границы.

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