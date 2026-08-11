Кредитный кризис уже стучится в дверь российских банков 1 Виталий Шапран

11.08.2026, 19:45

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Виталий Шапран

Может наступить момент «Х».

Хотя ЦБР и отрицает высокую вероятность банковского кризиса в РФ, на прошлой неделе банковский регулятор РФ оказался на старте. Чиновник ЦБР выразил публичное недовольство уровнем резервов по кредитам российских банков. То есть регулятор признал, что существует системная проблема недоформирования резервов.

Также ЦБР официально признал рост доли реструктуризированных кредитов в июне-июле. Но вместо решительных мер действия ЦБР были направлены на косметическое улучшение качества портфелей банков. Например, ЦБР анонсировал упрощение требований к созданию резервов при реструктуризации кредитов малому бизнесу, испытывающему временные трудности (речь идет о тех, кто пострадал из-за ситуации с Wildberries).

Но, как мы с вами понимаем, от изменения алгоритмов формирования резервов и их размера портфели банковских кредитов в РФ качественнее не станут.

Впрочем, в кредитных шкафах российских банков количество скелетов уже зашкаливает. Факт роста доли реструктуризированных кредитов за июнь-июль 2026 года указывает на то, что в РФ продолжается процесс, при котором старые и плохие кредиты превращаются в новые и качественные, но при этом кредитоспособность заемщика не улучшается.

ЦБР не в состоянии остановить трансформацию процентного риска в кредитный (то есть ухудшение качества кредитного портфеля из-за высоких процентных ставок) на фоне слабой деловой активности и «отрицательного роста» в гражданском секторе экономики. Поэтому основная стратегия банковского надзора в РФ сейчас — оттягивание момента «Х», когда проявления кредитного кризиса начнут влиять на капитал банков. И тогда избранных будут спасать, а остальных сдавать на утилизацию в АСВ.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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