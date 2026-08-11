«Азов» разгромил российскую колонну
- 11.08.2026, 20:35
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Атака беспилотников попала на видео.
Колонна колесной техники российских оккупантов попыталась незаметно продвинуться на расстоянии 20 км от линии фронта, однако украинские защитники обнаружили её и уничтожили. Об этом сообщила 12-я бригада специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.
В бригаде подчеркнули, что для их операторов БПЛА дистанция до противника перестала быть препятствием: почти в 20 километрах от линии боевого столкновения россияне попытались перебросить технику колонной, рассчитывая на безопасность такого расстояния.
Однако, как отметили украинские бойцы, расчет оккупантов не оправдался.
«Батальон беспилотных систем 12-й бригады специального назначения «Азов» в очередной раз доказывает — зона действия будет продвигаться еще глубже в тыл. Беги, оккупант, с украинской земли, пока еще есть на чем», — говорится в сообщении.
Вместе с публикацией «азовцы» обнародовали видео уничтожения вражеской техники. На кадрах, снятых с дрона, можно насчитать не менее 20 единиц российской техники. Украинские FPV-дроны поражают колесный транспорт, перевозивший личный состав противника.