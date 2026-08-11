Появилось видео атаки дрона на погранпереход на белорусско-российской границе 10 11.08.2026, 20:46

24,030

Фото: Reuters

КПП «Красный Камень» закрыт.

Появилось видео последствий удара дрона по грузовику в пункте пропуска «Красный камень» на границе Беларуси и России — его опубликовало турецкое информагентство IHA.

На кадрах виден горящий грузовик, стоящий на обочине дороги; после монтажной склейки показана поврежденная кабина машины.

«Они ударили по машине, машина горит. Мы находимся в эпицентре войны, мы убегаем. У нас на глазах сюда ударил дрон. Это уже третья или четвертая машина, по которой ударили», — приводит издание слова водителя.

По данным IHA, в результате удара есть погибшие и раненые — среди пострадавших граждане Ирана и Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, из-за удара дрона сегодня не работает пункт пропуска «Красный Камень» на российско-белорусской границе.

По информации подписчиков тематических групп, утром в районе пограничного перехода «Красный Камень» была зафиксирована атака БПЛА. В результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com