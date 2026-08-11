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Появилось видео атаки дрона на погранпереход на белорусско-российской границе

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  • 11.08.2026, 20:46
  • 24,030
Появилось видео атаки дрона на погранпереход на белорусско-российской границе
Фото: Reuters

КПП «Красный Камень» закрыт.

Появилось видео последствий удара дрона по грузовику в пункте пропуска «Красный камень» на границе Беларуси и России — его опубликовало турецкое информагентство IHA.

На кадрах виден горящий грузовик, стоящий на обочине дороги; после монтажной склейки показана поврежденная кабина машины.

«Они ударили по машине, машина горит. Мы находимся в эпицентре войны, мы убегаем. У нас на глазах сюда ударил дрон. Это уже третья или четвертая машина, по которой ударили», — приводит издание слова водителя.

По данным IHA, в результате удара есть погибшие и раненые — среди пострадавших граждане Ирана и Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, из-за удара дрона сегодня не работает пункт пропуска «Красный Камень» на российско-белорусской границе.

По информации подписчиков тематических групп, утром в районе пограничного перехода «Красный Камень» была зафиксирована атака БПЛА. В результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами

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