В Беларуси массово задерживают фуры из Калининграда 5 11.08.2026, 20:27

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Фуры «ставят на прикол» на неопределенный срок.

Перевозчики из Калининграда столкнулись с массовыми задержками грузовиков на территории Беларуси, сообщает российский региональный портал «Клопс».

По данным издания, при пересечении литовско-белорусской границы российские машины «снимают с линии» и оставляют на экспертизу, которая может растянуться на несколько месяцев. Как следует из публикации, происходит это уже на белорусской стороне.

После подачи документов водителям на границе сообщают, что фуру «ставят на прикол» на неопределенный срок. Представитель одной из транспортных компаний Иван Зайцев пояснил, что речь идет о «проверке достоверности документов» — при этом бумаги на один из задержанных грузовиков были выданы калининградской Госавтоинспекцией еще в феврале 2026 года.

Проблема, как отмечается, затрагивает не один пункт пропуска на литовско-белорусской границе — в общей сложности речь может идти примерно о 300 машинах из Калининграда. «Только на одном из погранпереходов уже скопилось с десяток подобных грузовиков», — говорится в публикации.

По словам Зайцева, сроки проверки могут сильно затягиваться: его собственный тягач простаивает уже около недели, тогда как другие перевозчики рассказывали о простое в три-четыре месяца и дольше.

Особенно остро проблема стоит для тех, кто перевозит скоропортящиеся грузы. Компания Зайцева занимается доставкой подвесного мяса, сроки перевозки которого жестко ограничены. «Нам дают всего четыре дня на доставку с выездом отсюда», — рассказал он.

По его словам, в такой ситуации приходится искать другой тягач, чтобы забрать прицеп и не сорвать поставку. Пожаловался Зайцев и на условия, в которых оказываются дальнобойщики: «Тягачи ставят в отстойник, где нет ни кафе, ни магазина».

Отмечается, что компании, занятые грузоперевозками на этом направлении, несут из-за задержек значительные убытки.

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