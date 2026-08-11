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Кремль освободил арестованного американского морпеха

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  • 11.08.2026, 20:04
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Кремль освободил арестованного американского морпеха
Роберт Гилман
Фото: Reuters

После окрика из Вашингтона.

Власти России во вторник, 11 августа, освободили бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, который находился в заключении в РФ с 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США. Утверждается, что президент Владимир Путин одобрил помилование Гилмана, который может находиться в тяжелом состоянии из-за болезни, по гуманитарным соображениям. По словам американских чиновников, во вторник Гилман вместе со своей матерью Ниной находился на борту самолета Госдепартамента США, летевшего из России в Вашингтон.

Освобождение последовало за соответствующим требованием госсекретаря США Марко Рубио, которое, по данным Reuters, было озвучено в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля. Вашингтон добивался освобождения Гилмана, чтобы тот смог получить срочную медицинскую помощь. Представитель властей США, который лично пообщался с освобожденным экс-морпехом, сообщил, что тот в состоянии самостоятельно ходить и разговаривать. Ранее родственники и правозащитники говорили, что у мужчины выявили диссоциативный ступор и его кормят через зонд.

«С учетом всех обстоятельств, он, кажется, в хорошей форме», — сказал собеседник. По словам источников, Гилман во время полета будет осмотрен четырьмя врачами, а после приземления его, скорее всего, доставят для прохождения лечения в реабилитационный центр в штате Техас.

Гилмана задержали в январе 2022 года в поезде Сухум — Москва, как заявляло российское следствие, за агрессию в отношении полицейского и нарушение порядка в нетрезвом состоянии. Изначально суд дал ему 4,5 года колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти. После апелляции срок был сокращен до 3,5 года. Позднее Гилман стал фигурантом нового дела из-за конфликтов с сотрудниками колонии и следователем. В 2024 году по новым обвинениям ему назначили наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы.

Около месяца назад Гилмана перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданской клиники. Его мать и представитель американского консульства заявляли, что им не разрешают посещать экс-морпеха в больнице.

Освобождение Гилмана стало результатом напряженных переговоров, состоявшихся в выходные дни между американскими и российскими чиновниками, сказали представители администрации США. При этом, по их словам, Штаты не выдавали российских заключенных для освобождения Гилмана. «Это жест доброй воли», — сказал один из чиновников.

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