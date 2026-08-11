Психолог описал феномен под названием «августовский блюз» 6 11.08.2026, 19:59

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Фото: Magnific

Он начинается в преддверии осени.

Чтобы отделить летние переживания от осенней хандры, учёный предлагает называть первые «августовским блюзом». По сути, это грусть или тревога, связанные с ожиданием более плотного графика, рутины и новых задач, а ещё холода и пасмурной погоды, пишет «Нож».

По мнению Крайема, «августовский блюз» во многом похож на печаль, которую многие из нас испытывают в воскресенье — накануне первого рабочего дня.

«Есть несколько факторов, которые вызывают грусть в конце лета, — поясняет профессор. — Во-первых, это стресс ожидания. Он включает в себя беспокойство о предстоящих обязанностях ещё до того, как они начнутся. Во-вторых, это потеря удовольствия, ведь лето часто приносит с собой отпуск, общение и веселье».

Тем, кто грустит в преддверии осени, учёный советует постепенно привыкать к новому распорядку дня. Кроме того, психолог рекомендует строить планы на осень — такие, что вдохновят человека и заставят его с трепетом ждать первых жёлтых листьев.

«Я призываю своих пациентов уделять первостепенное внимание сну, физическим упражнениям и общению, чтобы чувствовать себя наилучшим образом в это непростое межсезонье, — добавляет Эли Крайем. — В конце концов, цель не в том, чтобы вечно цепляться за лето, а в том, чтобы привнести в нашу повседневную жизнь то, что было для нас самым важным».

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