Одну из башен Пищаловского замка полностью снесли 5 11.08.2026, 16:38

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«Реконструкция» по-лукашенковски.

Минчанин fokuspavel_content опубликовал новые фото минского Пищаловского замка – знаменитой «Володарки», через которую прошли тысячи политзаключенных. На них видно, что в ходе «реконструкции» одна из башен памятника архитектуры полностью снесена. Автор поста считает, что вместо нее, возможно, появится «новодел».

«Новости из Пищаловского замка, - пишет он. - Одну из башен почти полностью снесли. Скорее всего ту, которая была в аварийном состоянии. Ее, наверняка, вернут, но полностью построят заново.

Соседние здания тоже частично снесли, где-то целое крыло, где-то пока кусками. Тоже думаю, что самые обветшалые части, которые нельзя было восстановить».

Пищаловский замок — историческое здание в центре Минска, построенное в 1825 году. Расположен на улице Володарского, 2, на вершине Романовского холма.

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Архитектура замка сочетает элементы неоготики и классицизма. Заказчиком строительства выступил помещик Рудольф Пищалло, в честь которого замок получил своё название. Автор проекта — архитектор Казимир Хрщанович.

С 1940-х годов в здании был следственный изолятор № 1 города Минска. Известен также под народным названием «Володарка» — по имени улицы, на которой расположено. В 2024 году следственный изолятор переехал в другое здание. В начале 2025 года началась реконструкция комплекса.

Пищаловский замок является единственным замком в Минске и объектом государственного списка историко-культурных ценностей Беларуси.

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