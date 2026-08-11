В Беларуси изменилась плата за школьные учебники

В Беларуси изменилась плата за школьные учебники2
- 11.08.2026, 17:09
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Родителям назвали новые суммы.
В Беларуси утвердили стоимость пользования школьными учебниками на следующий учебный год. Родителям учеников 1–11-го классов придется заплатить 22,5 рубля, для многодетных семей сумма существенно меньше.
Стал известен размер платы за пользование учебниками и учебны ми пособиями в 2026/2027 учебном году. Для учащихся 1–11-го классов стоимость комплекта составляет 22 рубля 50 копеек. Расчет производится исходя из базовой величины, которая с 1 января 2026 года равна 45 рублям. Плата за пользование учебниками для школьников установлена в размере 0,5 базовой величины, что и дает итоговые 22,5 рубля, пишет «Минская правда».
Для детей из многодетных семей действует скидка 50%. Они заплатят 11 рублей 25 копеек. Родителям дошкольников повезло больше: для них ставка составляет 0,2 базовой величины — это 9 рублей.
Некоторые категории детей освобождены от платы полностью. В их числе:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
учащиеся с особенностями психофизического развития;
другие категории, предусмотренные статьей 39 Кодекса об образовании.
Внести плату за пользование учебниками необходимо до 1 октября текущего учебного года.