Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом

Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом3
- 11.08.2026, 17:16
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Ранее он возглавлял Верховный суд страны.
Национальная ассамблея Венгрии во вторник проголосовала за избрание новым президентом республики 73-летнего юриста и бывшего главу Верховного суда Андраша Баку, сообщает Telex.
За назначение Баки новым президентом Венгрии проголосовали 140 депутатов, 6 – выступили против. Бывшая правящая коалиция «Фидес-КДНП» ранее объявила, что не будет участвовать в голосовании.
В 1991–2008 годах Андраш Бака работал в Европейском суде по правам человека. После этого, в 2009 году, юрист возглавил Верховный суд Венгрии. Его руководство продлилось два года, поскольку он был уволен после проведения конституционной реформы. Сам Бака считает, что его увольнение связано с критикой судебной реформы правительства Виктора Орбана.