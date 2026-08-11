В Омске началась принудительная мобилизация 18 11.08.2026, 16:46

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Мужчин хватают на улицах и заставляют подписывать контракты.

В Омске мужчин начали задерживать на улицах и доставлять в пункт отбора на военную службу для отправки на войну с Украиной. Как рассказали «Осторожно, новости» родственники 31-летнего Дмитрия С., 8 августа он сидел на лавке с бутылкой пива в руках, когда к нему подъехали несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении.

Позже мужчина сообщил, что находится в пункте отбора «Сириус 55», где его под давлением вынудили подписать контракт с Минобороны. «Он рассказал, что ему сделали документы, банковские карты. Насильно заставили подписать контракт. Его паспорт и военный билет находятся дома. Он женат, официально работает», — сообщили родственники. Они обратились в прокуратуру, но там предложили собрать дополнительные документы и прийти снова.

Похожий случай произошел в Омске в июле. Тогда полиция задержала горожанина возле автобусной остановки: он шел с работы и находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, рассказывал сын задержанного. По его словам, отца ударили в ребра и доставили в отдел № 5 на Московке, где почти двое суток пытались склонить к подписанию контракта, применяя физическое и психологическое давление. Мужчина отказался и был освобожден только после того, как родственники сообщили о его исчезновении.

Задержания с целью принуждения к отправке на войну ведутся и в других регионах. Наиболее острая ситуация сложилась в Пензенской области, где полицейские организовывают облавы с участием сотрудников военкоматов. Местные жители рассказывают, что рейды проходят под предлогом выявления уклонистов, не вставших на учет натурализованных мигрантов и самовольно оставивших часть военных, но «на практике задерживают всех подряд, вручают повестки и под угрозами принуждают подписать контракт».

Похожим образом на войну отправляют жителей Ульяновска. По данным проекта «Идите лесом», в июне 52-летнего горожанина задержали у подъезда в состоянии алкогольного опьянения, скрутили и увезли в военную комендатуру, где силой заставили подписать контракт. Вскоре он оказался в оккупированном Мариуполе. Еще одного жителя Ульяновска принудили заключить контракт, несмотря на потерю глаза.

По словам директора «Идите лесом» Григория Свердлина, российским властям становится все сложнее находить желающих отправиться на войну, поэтому они усиливают давление на потенциальных контрактников. Среди используемых методов — задержания на улицах, визиты чиновников домой и на работу, а также вербовка должников, условно осужденных и недавно демобилизованных срочников, следует из документов региональных властей, которые изучил научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

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