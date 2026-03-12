Ученый-химик прокомментировал идею Лукашенко удобрять поля солью 22 12.03.2026, 23:30

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Приказ диктатора грозит белорусам массовыми отравлениями.

Белорусский ученый в области коллоидной химии, бывший сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Сергей Бесараб прокомментировал приказ Александра Лукашенко использовать отходы калийного производства для удобрения песчаных почв. Он предупредил, что подобная технология может привести к засолению земель, загрязнению грунтовых вод и накоплению токсичных веществ в сельхозпродукции.

На днях Лукашенко предложил использовать смесь отходов производства калийных солей и торфа для удобрения песчаных почв, распространенных в Беларуси.

«А что, если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать? И что получится? Наверное, хуже не будет — там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения.

Вот надо посмотреть, какое-то бедное взять поле, почву бедную — а у нас там, и у меня под носом, их хватает — и попробовать на каком-то участке. Это же не проблема. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска?» — обратился Лукашенко к премьер-министру Александру Турчину, который ранее был главой Миноблисполкома.

Сергей Бесараб считает, что предложенный Александром Лукашенко «поразительно простой, но безумный по своей сути рецепт» может привести к серьезным экологическим проблемам.

По его словам, высокая концентрация солей в почве в краткосрочной перспективе способна вызвать так называемый осмотический шок. Когда содержание солей в почвенном растворе значительно превышает осмотическое давление внутри корней растений, они теряют способность поглощать воду. Более того, осмотические процессы начинают вытягивать влагу из клеток наружу. В результате семена могут вовсе не прорасти из-за хлоридной интоксикации, а появившиеся ростки будут быстро погибать. В итоге поле рискует превратиться в бесплодную солончаковую поверхность.

Ученый также обращает внимание на долгосрочные последствия. Осадки постепенно будут вымывать соли в более глубокие слои почвы. При этом ионы натрия способны вытеснять кальций из почвенного комплекса, что разрушает структуру грунта. В итоге почва, которая и так могла быть бедным песком, со временем станет похожей на твердый цемент в период засухи и на вязкую, плохо пропускающую воздух грязь во влажную погоду.

Еще один риск связан с возможным загрязнением грунтовых вод. Дожди могут вымывать из таких почв хлориды и другие вещества, включая тяжелые металлы, которые затем попадут в подземные водоносные горизонты. По словам Бесараба, это может привести к ухудшению качества воды в колодцах ближайших населенных пунктов и артезианских скважинах, а также создать необходимость дорогостоящей модернизации систем водоснабжения.

Кроме того, в отходах калийного производства могут содержаться химические реагенты, применяемые при переработке руды. Среди них, например, акриламид и другие соединения, которые считаются потенциально токсичными для нервной системы и репродуктивного здоровья.

Глинистые компоненты таких отходов способны накапливать тяжелые металлы — кадмий, свинец, медь и цинк. Если смешать эти материалы с кислым торфом, подвижность металлов может увеличиться, и они легче перейдут в растворимую форму, доступную для растений. В результате загрязненные культуры могут попасть в пищевую цепочку — например, через корм для птицы — что потенциально создаст риск хронического отравления тяжелыми металлами для людей.

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