Лукашенко приказал посолить землю

Лукашенко приказал посолить землю63
- 10.03.2026, 19:04
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Диктатор поделился новой «идеей».
Александр Лукашенко предложил использовать смесь отходов производства калийных солей и торфа для удобрения песчаных почв. Идею он высказал 10 марта на совещании по вопросам текущей деятельности Национального банка, сообщает пресс-служба узурпатора.
Лукашенко сказал, что сейчас наблюдает за полями. По его словам, есть проблема с местами на холмах у дзержинской птицефабрики — «там просто песчаная почва».
«Почему мы не смешиваем органику с торфом и хотя бы сантиметров 20 перемешать? Совсем другое плодородие почв. Они окупятся», — рассуждал диктатор.
Далее он говорил о том, что белорусский торф покупают в Китае — туда «везут за тысячи километров и понимают, что это окупится».
«Я даже подумал о том: а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать? И что получится? Наверное, хуже не будет — там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения.
Вот надо посмотреть, какое-то бедное взять поле, почву бедную — а у нас там, и у меня под носом, их хватает — и попробовать на каком-то участке. Это же не проблема. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска?», — обратился Лукашенко к премьер-министру Александру Турчину, который ранее был главой Миноблисполкома.
Фактически Лукашенко хочет посолить землю, потому что отходы от производства калийных удобрений (галитовый отвал) — это в основном (более 95%) поваренная соль. Ею землю не удобряют.
Правда, можно вспомнить, что не первый год на одном из рудоуправлений «Беларускалия» выпускают «глинистый минерализованный продукт» — переработанные (обессоленные) отходы калийного производства. По составу это близко к глинистым почвам. Но использовать такой продукт предлагается как «подстилку» под свалки или для устройства противопожарных разрывов, а не как удобрение, отмечает «Зеркало».
«Надо поэкспериментировать, заняться этим. Слой этих калийных почв, которые содержат немалое количество удобрений минеральных, органики, торфа — все это перемешивается на песчаных почвах. Ну то, что это будет… улучшение будет для почв. Но насколько это экономически обосновано — надо поэкспериментировать. Я готов также понаблюдать», — добавил Лукашенко.