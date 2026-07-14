В вагонах минского метро появилась новая схема 2 14.07.2026, 19:34

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Иллюстрационное фото

Пассажиры недовольны.

В поездах метро семейства «Минск-2024», которые выходят на Автозаводскую (вторую) линию, появилась новая схема метро. Она выполнена в виде узкой электронной схемы и размещена над дверьми состава, пишет Blizko.by.

Год назад аналогичная схема на третьей линии метро вызвала немало нареканий. А сейчас появилась на второй линии, где другое число станций, другие названия и расположение пересадочных узлов.

Фото: Blizko.by

Для начала — какие схемы появились в 2025-м на третьей линии.

Фото: Blizko.by

Метрополитен официально сообщал, что сделано это по просьбе пассажиров (в основном старшего поколения) для лучшего восприятия информации. Информация стала более понятной, утверждает пресс-служба метро, а шрифты — заметно крупнее, что особенно актуально для пассажиров старшего возраста.

Фото: Blizko.by

У пассажиров возникли такие нарекания:

«Выглядит как какой-то привет из нулевых/начала десятых, причем в максимально стремном формате».

«Слишком много яркого зеленого, да и сама схема под наклоном страшно выглядит. Первый дизайн выглядел гораздо спокойнее и приятнее.

«Я думаю, завтра надо звонить в метро, говорить: карта старая была лучше, по новой ничего не понятно».

«Плашки неодинаковых размеров. Белое на зеленом не очень хорошо читается. Подписи одновременно на русском и беларусском одинаковых размеров тоже дизайн портят везде».

«Была нечитаемая из-за мелкого текста, но более-менее аккуратная, а стала слабочитаемой из-за нагруженности названиями на двух языках в идентичном исполнении, так еще и аккуратность прямиком из MS Paint».

Фото: Blizko.by

А сейчас на транспортном форуме поделились схемой, которую применили в поездах второй линии. Вот как она выглядит.

Видно, что в целом обе схемы — прошлогодняя на 3-й линии и нынешняя на 2-й — выполнены в одном ключе. Но вместе с тем есть и различия. Наклон плашек с названиями выполнен в другую сторону, все названия набраны заглавными буквами, а пересадки на другие линии теперь обозначены полосами цветов соответствующих линий.

Фото: Blizko.by

Одним из немногих, но сильных неудобств называют то, что из-за сплошных заглавных букв все названия сливаются в кашу. Некоторые слова, буквы которых выходят за границы ровного ряда букв (например, буквы «д» в названиях «Молодёжная», «Тракторный завод» и «Автозаводская» или буква «ц» в названии «Кунцевщина»), словно цепляются за белые разделительные линии — и читать становится еще сложнее.

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