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Трамп передумал взимать 20-процентные сборы с судов в Ормузском проливе

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  • 14.07.2026, 18:22
Трамп передумал взимать 20-процентные сборы с судов в Ормузском проливе

Президент США решил заменить их торговыми и инвестиционными соглашениями.

Президент США Дональд Трамп отказался от инициативы взимать 20% сборов с судов в Ормузском проливе после переговоров со странами Ближнего Востока. Об этом он написал в Truth Social.

«Я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут ОГРОМНЫМИ, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — написал Трамп.

Президент США напомнил, что Ормузский пролив открыт для всего судоходства, кроме Ирана «из-за их лживого, жестокого, злонамеренного руководства, которое ведет их по пути полного уничтожения».

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