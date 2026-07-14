Трамп передумал взимать 20-процентные сборы с судов в Ормузском проливе 1 14.07.2026, 18:22

Президент США решил заменить их торговыми и инвестиционными соглашениями.

Президент США Дональд Трамп отказался от инициативы взимать 20% сборов с судов в Ормузском проливе после переговоров со странами Ближнего Востока. Об этом он написал в Truth Social.

«Я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут ОГРОМНЫМИ, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — написал Трамп.

Президент США напомнил, что Ормузский пролив открыт для всего судоходства, кроме Ирана «из-за их лживого, жестокого, злонамеренного руководства, которое ведет их по пути полного уничтожения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com