Трамп передумал взимать 20-процентные сборы с судов в Ормузском проливе

Трамп передумал взимать 20-процентные сборы с судов в Ормузском проливе1
- 14.07.2026, 18:22
Президент США решил заменить их торговыми и инвестиционными соглашениями.
Президент США Дональд Трамп отказался от инициативы взимать 20% сборов с судов в Ормузском проливе после переговоров со странами Ближнего Востока. Об этом он написал в Truth Social.
«Я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут ОГРОМНЫМИ, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — написал Трамп.
Президент США напомнил, что Ормузский пролив открыт для всего судоходства, кроме Ирана «из-за их лживого, жестокого, злонамеренного руководства, которое ведет их по пути полного уничтожения».