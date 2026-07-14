Белорусы массово полюбили популярный польский десерт

Белорусы массово полюбили популярный польский десерт1
- 14.07.2026, 21:02
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И неожиданно поспорили с поляками, каким он должен быть.
В Беларуси в последние годы стал популярен польский десерт ягодянки — сдобные булочки с черникой (по-польски jagoda — черника). Но вместе с модой на эту выпечку пришла неожиданная языковая путаница: в белорусских пекарнях «ягодянками» все чаще называют булочки не только с черникой, но и с вишней, клубникой, малиной, абрикосами и даже другими начинками, пишет «Зеркало». Одна белоруска спросила поляков в Threads, что они об этом думают, — вот что ответили соседи.
«У меня серьезный вопрос к полякам. В Беларуси сейчас в моде польские ягодянки с вишней, абрикосом, клубникой и другими фруктами. Самое забавное, что белорусы, живущие в Польше, постоянно упрекают белорусов из Беларуси, что те делают ягодянки не так, как их следует делать», — написала автор.
Она спросила жителей Польши, как они к этому относятся и должно ли название «ягодянка» использоваться исключительно для булочек с черникой.
Большинство комментаторов ответили, что для них ответ очевиден — ягодянка бывает только с черникой:
«Ягодянка — это ягодянка. Все остальные начинки — это просто дрожжевая булочка с чем угодно».
«Название говорит само за себя. Ягодянка должна быть с черникой».
«Да, ягодянка обязана быть с черникой, потому что это прямо указано в названии. Иначе это просто дрожжевая булочка с фруктами. Когда берешь ягодянку, сразу знаешь, что внутри черника, а не вишня или клубника».
«Все такие булочки называются по принципу: дрожжевая булочка с творогом, с маком, с малиной и так далее. Но только булочка с черникой получила собственное отдельное название — ягодянка».
«Ягодянка — это строго дрожжевая булочка с черникой. Все остальные начинки — это просто дрожжевая булочка с начинкой „Х“. Это примерно как пытаться сделать Coca-Cola из яблок или вишни».
При этом многие поляки признались, что сама путаница их не раздражает:
«Пусть называют как хотят. Максимум потом удивятся, когда в Польше получат ягодянку только с черникой».
«Честно говоря, я бы не стал устраивать скандал из-за того, что кто-то нафаршировал булочку другими фруктами».
«Может, лучше ввести „вишнянки“, „абрикосянки“, „клубничанки“ и другие „фруктянки“ — и проблема исчезнет?»
«Главное, что им вкусно».
В комментариях белорусы объяснили, что в белорусском языке слово «ягода» обозначает не только чернику, а ягодные плоды в целом — как лесные, так и садовые. Именно поэтому в Беларуси появились «ягодянки» с малиной, клубникой, вишней и другими начинками.
После этого часть поляков призналась, что раньше не знала о такой особенности:
«Ого! Этого я не знала, спасибо за объяснение. Получается, теперь можно вполне законно спрашивать: „А с чем у вас эти ягодянки?“» — пошутила одна пользовательница.
Еще один из комментаторов пошутил: «За такие неправильные ягодянки нужно вводить специальные дополнительные санкции».
В ответ автор темы написала: «Только не очередные санкции!».