У России — пропущенный

У России — пропущенный2
- Сергей Мисюра
- 7.04.2026, 8:02
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Украинские ВМС показали действительно уникальную операцию.
Все видели новости о поражении носителя Калибров Адмирала Григоровича, который оказался Макаровым; нефтяного терминала Шесхарис в том же Новороссийске, где и получил «пропущенный» фрегат Макаров. И — совсем тихо пролетела новость о воздушно-морской операции наших Военно-морских сил и Сил беспилотных систем на буровой установке Сиваш. А там есть много деталей, которые показывают масштаб операции.
Буровая установка Сиваш использовалась россиянами для контроля морской и воздушной обстановки. Это буферная зона для контроля наших средств по дороге на оккупированный Крым. Здесь россияне имели оптические и радиолокационные средства контроля.
Охрана — из элитных подразделений, на обнародованных видео зафиксирована стрельба по нашим безэкипажным катерам (БЭКам). Они же и руководили имеющимися средствами РЭБ и ПВО. Одним словом — хороший разведывательный центр дозора со средствами связи, разведки и противодействия.
Масштаб — большая и важная цель, плюс значительное количество задействованных нами средств: украинские безэкипажные катера, противокорабельные ракеты, дальнобойные дроны и дроны объективного контроля!
Теперь по средствам.
1) СБС в составе 413 полка Рейд работали дронами FP.
2) Безэкипажные катера оказались не Магурами (украинская надводная беспилотная лодка — Ред.), а Сарган 3000. На финальных кадрах вообще видно, что это не катер-камикадзе, а плавучая турель с пулеметом. Враг подавлялся стрелковым оружием, — я понимаю шок российских спецов, когда с моря стреляет пулемет, с неба летит дрон и несколько крылатых ракет.
3) Ракеты — очень интересный момент на видео! Там четко видно прямоугольный силуэт транспортно-пускового контейнера (ТПК), а как всем известно, наша противокорабельная ракета Нептун имеет цилиндрические ТПК. То есть, это либо новый Нептун с параллелепипедным ТПК, либо же — шведская противокорабельная ракета RBS-15 с БЧ 200 кг на дальность 200 км. И возможно, это первый такой пуск по россиянам такими ракетами.
Очень жду деталей от Военно-морских сил.
Поэтому видео операции по установке Сиваш вызывает у меня гораздо больше восторга, чем очередной удар по носителю Калибров или по терминалу Шесхариса.
Да, это крутая и уже системная, не одноразовая работа по «лаптям», но украинские ВМС показали действительно уникальную операцию с уникальными средствами поражения.
Сергей Мисюра, «Фейсбук»