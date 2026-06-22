В Великобритании опровергли слухи о скорой отставке Стармера 22.06.2026, 3:22

Кир Стармер

Фото: REUTERS

Уход премьера пророчат Трамп и СМИ.

Британский министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл опроверг информацию о готовящейся отставке премьер-министра Кира Стармера. В эфире телеканала Sky News в воскресенье, 21 июня, чиновник подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности и являются исключительно политическими спекуляциями. Кайл также не согласился с мнениями о потере премьером контроля над кабмином, заверив, что Стармер успешно руководит правительством и демонстрирует успехи во внешней политике. В подтверждение своих слов министр упомянул его недавнюю встречу с индийским коллегой Нарендрой Моди в рамках саммита G7, которая дала импульс переговорам о двустороннем торговом соглашении.

Тем временем на фоне обсуждения возможного политического кризиса в Лондоне высказался президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social 21 июня он выразил уверенность в неминуемом уходе Стармера со своего поста. Американский лидер связал вероятную отставку главы британского правительства с провалами в сфере энергетики и миграционной политики, добавив, что считает этот вопрос практически решенным, и иронично пожелал британскому премьеру удачи.

Ранее телерадиокорпорация BBC, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах и Лейбористской партии, информировала о резком изменении ситуации вокруг Стармера. Журналисты отмечали, что в руководстве страны начали открыто обсуждать сценарий, при котором премьер уже в понедельник, 22 июня, назовет конкретные сроки своего ухода. По данным вещателя, позиции Стармера пошатнулись из-за снижения рейтингов, недовольства соратников по партии и череды увольнений ключевых министров. В качестве фаворита на место будущего лидера лейбористов и нового руководителя правительства называлась кандидатура мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Несмотря на это, сам Кир Стармер до последнего времени настаивал на том, что планирует оставаться на своем посту и продолжать работу.

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