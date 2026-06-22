Как выглядит из космоса горящий порт «Кавказ»
- 22.06.2026, 4:22
Он снабжал Крым топливом и боеприпасами.
В ночь на 21 июня украинские дроны атаковали порт «Кавказ», расположенный прямо напротив западного побережья Крыма, пожар на нефтехранилищах порта виден на спутниковых снимках, имеющихся в распоряжении NV.
Через этот порт с помощью паромов россияне поставляли боеприпасы, оружие и топливо на оккупированный полуостров.
Ранее OSINT-канал КіберБорошно сообщал, что в результате атаки в ночь на 21 июня были поражены резервуарный парк терминала ТЭС в Керчи, нефтебаза порта «Кавказ», стоянки автомобильной техники на паромных переправах портов «Крым» и «Кавказ», а также позиции РЛС/ПВО в районе населенных пунктов Курортное и Багерово.