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Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

  • 22.06.2026, 5:00
Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ
Владимир Зеленский

С каждым днем атаки Украины будут усиливаться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по территории России в ответ на ежедневные атаки со стороны РФ. Об этом он сказал в интервью ТСН.

«Ярость, эмоции — они оправданы. И у нашего народа, и у меня. Но за яростью должно следовать что-то. Не может быть, чтобы за яростью снова следовала ярость. Они должны почувствовать», — отметил Зеленский.

По его словам, боевые действия должны стать ощутимыми и для территории России, ведь российское общество до сих пор не в полной мере ощущает последствия войны. Именно поэтому Украина наращивает удары по объектам, обеспечивающим военную инфраструктуру РФ.

Президент также сообщил, что в 2026 году Украина уже будет активнее «доставать» российскую территорию благодаря развитию оборонной промышленности, Сил обороны и производства дальнобойных средств.

«Они каждый день наносят нам удары — мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днём нанесение ударов будет усиливаться», — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил об ударе по объекту в Тюменской области РФ, отметив, что расстояние до цели составляло около 2070 км, а маршрут дронов — примерно 2500 км.

По его словам, удар нанесли новые украинские беспилотники Fire Point, которые уже демонстрируют способность работать на большой дальности.

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