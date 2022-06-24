Терпилы и шпиц Ирина Халип

24.06.2022, 10:39

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Для Лукашенко развлечение – не собака на столе, а унижение сидящих за столом.

Если стол уставлен разносолами, а по разносолам бродит белая собака, тычась носом и лапами в тарелки, - значит, за столом сидит Лукашенко. Это уже народная примета.

И пусть бы себе сидел, как захочет, с любыми представителями фауны – это его личное дело и его стол. И пусть бы чиновники в белых рубашках и пропагандистки в платьицах, приглашенные за этот стол и изо всех сил изображающие умиление, вкусно ели. Надеюсь, у них и со столом, и со стулом все в порядке. Но вот в белой собаке, бродящей по столу уже не в первый раз, что-то кажется неестественным.

Я дружу со многими собачниками, кошатниками и волонтерами-зоозащитниками. Бывала в гостях у людей, у которых не один питомец, а несколько и даже множество. Сама брала спасенных с улицы животных на передержку. У каждого из них – свой характер, свой темперамент, свои особенности. Но некоторые – общие для всех. Так вот, собаки не запрыгивают на шкафы, не лазят по обеденным столам, не висят на шторах. Это – кошачья прерогатива. Кошки любят влезть на хозяйский стол и даже в тарелку, прыгнуть на холодильник или высокомерно оглядеть окрестности с самой высокой полки кухонного шкафа. В сети сотни статей на тему «как отучить кота лазить по столам» и тысячи форумов котовладельцев на ту же тему. Но никто из собачников как-то не жаловался на то, что алабай или такса лезет на стол и в хозяйскую тарелку.

А это значит, что собаку нужно специально приучить к обеденному столу – сама она туда не полезет. И белый шпиц Умка, которому не посчастливилось оказаться именно у этого хозяина, вовсе не стремился бродить среди тарелок и сковородок, попадая лапами в склизкое пюре. Его явно к этому приучали, натаскивали, дрессировали. Чтобы по команде лез на стол и в тарелки, доставляя сидящим за этим столом всяческие неудобства, а хозяину – удовольствие.

Самодурство – естественная черта людей темных, необразованных, получивших «на халяву» деньги и власть. Некоторые русские помещики позапрошлого века, к примеру, любили наряжать крепостных девушек наядами да нимфами, а мужиков – патрициями, монархи женили шутов на карлицах и устраивали развеселые торжества по этому поводу. Тоже самодурство без всякого смысла. У всех оно проявляется по-разному, в зависимости от эпохи и страны. Золотые унитазы, украшенные алмазами и самоцветами шатры, ледяные дворцы, скакуны с бриллиантовыми плюмажами, – из этой же серии. Но не припомню, чтобы все эти самодуры, владеющие хоть страной, хоть мелким поместьем, пытались своими выходками унизить гостей. Прислугу, рабов, крепостных – сколько угодно. Но не тех, кого приглашали в гости и с кем садились за стол. Издеваться над гостями – это слишком даже для разномасштабных самодуров. Но не для Лукашенко.

Для него развлечение – не шпиц на столе, а реакция сидящих за столом. Он сажает их за стол, но не считает равными: это челядь, а значит, грех не воспользоваться их униженностью и не унизить еще больше. Смолчат? Натужно посмеются? Покажут Умке козу рогатую и скажут «ути-пути, какой миленький»? И никто даже не намекнет, что шпицу, даже миленькому, не место на обеденном столе, никто не попытается согнать его оттуда. Будут сидеть и через силу умиляться. Изображать улыбки перед камерой, снимающей их унижение, и мечтать, чтобы никто из знакомых эти кадры не увидел. Слушать рассуждения Лукашенко о возделывании озимого ячменя и делать вид, будто слышат умные профессиональные речи. Ну что ж, так им и надо, если до сих пор не поняли, что шпиц на столе – это не знак доверия, а сигнал «знайте свое место, тени бесцветные».

И пусть готовятся к следующему банкету. Не сомневаюсь, развлечение в виде Умки на столе скоро наскучит его хозяину. Он обзаведется каким-нибудь новым питомцем. Например, совой, которую привезут из образцового охотничьего хозяйства. И будет выпускать ее полетать над гостями в банкетном зале. Сова, понятное дело, будет гадить в полете на головы и в тарелки. А гости – сидеть да нахваливать. И мечтать, чтобы все это поскорее закончилось. Но на пороге уже будет стоять гость из Дубая с подарочной лошадью – размером аккурат с обеденный стол.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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