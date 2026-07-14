Трамп анонсировал обращение к нации 14.07.2026, 2:00

Дональд Трамп

Оно состоится в четверг.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social анонсировал обращение к нации на неназванную тему.

Он написал, что выступит в четверг, 16 июля, в 21:00 по восточному времени (04:00 17 июля по минскому).

В начале апреля Трамп уже выступал с обращением к нации в связи с военной операцией против Ирана. Тогда он заявлял, что от Ирана может «ничего не остаться» в результате ударов Вооруженных сил США, и призывал Тегеран заключить сделку, пока не стало слишком поздно.

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