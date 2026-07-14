Следующую встречу Коалиции желающих проведут в Украине 14.07.2026, 3:13

К Коалиции присоединились новые государства.

Коалиция желающих продолжает расширяться. После встречи в Париже участники договорились провести следующий саммит в Украине и объявили о присоединении двух новых государств.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодняшняя встреча была важной и результативной.

«Мы не просто сохраняем этот формат. Мы в рамках коалиции двигаемся к моменту, когда можно будет констатировать, что мир становится ближе. Именно сотрудничество между нами здесь, в Европе и с Америкой, с президентом Америки, со всеми в мире, кто хочет мира, именно наше сотрудничество приближает завершение войны», - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в Коалицию желающих присоединились Молдова и Северная Македония. Таким образом, количество участников формата возросло до 40 стран.

Президент также отметил, что участники встречи положительно оценили действия украинских военных и отметили необходимость продолжать давление на Россию.

«Сегодня многие говорили, что сейчас благодаря нашим воинам, нашим операциям особая ситуация, и вполне справедливое наше давление на Россию действительно значительно. Надо давить больше. Сотрудничеству в Европе должно быть больше», - добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что стороны договорились провести следующее заседание Коалиции желающих в Украине.

«И важно, что нашу следующую встречу Коалиции желающих мы договорились провести в Украине», - подытожил президент.

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