Можно ли белорусам загорать на своем балконе? 9 13.07.2026, 10:41

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Иллюстрационное фото

Ответили эксперты.

«Сосед голым загорает на балконе, всем и всё видно. На мое замечание отвечает, что в своей квартире может делать то, что хочет. Неужели нет никакой управы?» - спросила у «АиФ» читательница из Пинска.

Прямого запрета на загар в обнаженном виде на своем балконе в законах нет, но каждую такую ситуацию рассматривают индивидуально. Если посторонним действительно «всё видно» и сосед не реагирует на замечания, такое в основном трактуют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.

За это грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 90 до 1350 руб.), или общественные работы, или административный арест (ст. 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство»).

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