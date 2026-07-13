Можно ли белорусам загорать на своем балконе?9
- 13.07.2026, 10:41
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Ответили эксперты.
«Сосед голым загорает на балконе, всем и всё видно. На мое замечание отвечает, что в своей квартире может делать то, что хочет. Неужели нет никакой управы?» - спросила у «АиФ» читательница из Пинска.
Прямого запрета на загар в обнаженном виде на своем балконе в законах нет, но каждую такую ситуацию рассматривают индивидуально. Если посторонним действительно «всё видно» и сосед не реагирует на замечания, такое в основном трактуют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.
За это грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 90 до 1350 руб.), или общественные работы, или административный арест (ст. 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство»).