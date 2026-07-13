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В Молдове взорвался российский дрон

  • 13.07.2026, 10:53
В Молдове взорвался российский дрон
Иллюстрационное фото

Он залетел в страну после атаки на Одесскую область Украины.

В ночь на 13 июля вблизи села Копанка Каушанского района Молдовы упал и взорвался российский ударный дрон «Герань-2». Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление правоохранителей.

В полиции отметили, что около 01:03 через службу 112 поступило сообщение о том, что на окраине села Копанка Каушанского района люди обнаружили небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. После падения он взорвался, что привело к возгоранию.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили, а правоохранители проводят расследование, чтобы установить все произошедшие обстоятельства», — сообщили в полиции.

В Минобороны Молдовы заявили, что на территории страны упал российский дрон «Герань-2», который пересек воздушное пространство Молдовы во время воздушной атаки на Одесскую область.

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