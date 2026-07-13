В Молдове взорвался российский дрон 13.07.2026, 10:53

Иллюстрационное фото

Он залетел в страну после атаки на Одесскую область Украины.

В ночь на 13 июля вблизи села Копанка Каушанского района Молдовы упал и взорвался российский ударный дрон «Герань-2». Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление правоохранителей.

В полиции отметили, что около 01:03 через службу 112 поступило сообщение о том, что на окраине села Копанка Каушанского района люди обнаружили небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. После падения он взорвался, что привело к возгоранию.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили, а правоохранители проводят расследование, чтобы установить все произошедшие обстоятельства», — сообщили в полиции.

В Минобороны Молдовы заявили, что на территории страны упал российский дрон «Герань-2», который пересек воздушное пространство Молдовы во время воздушной атаки на Одесскую область.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com