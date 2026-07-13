закрыть
13 июля 2026, понедельник, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тормоз квантового мира: свет делает то, чего от него не ожидали физики

  • 13.07.2026, 10:27
  • 2,380
Тормоз квантового мира: свет делает то, чего от него не ожидали физики
Фото: Getty Images

Фундаментальные принципы работы света продолжают удивлять ученых.

Известно, что свет добавляет энергию частицам, что приводит к их нагреванию или способствует их движению. Теперь же физики обнаружили то, чего они не ожидали: свет действует как невидимый тормоз в квантовом мире. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Целью исследование было более детально изучить квантовое трение. Это трение, возникающее при взаимодействии колеблющихся электрических зарядов внутри твердого материала с молекулами окружающей жидкости.

Квантовое трение — это недавно открытое явление, и ученые только начинают понимать, на что оно способно. Пока что известно, что квантовое трение отличается от стандартного трения тем, что действует на уровне электронов. Физический контакт не требуется: трение вызывают колеблющиеся взаимодействующие электрические заряды.

Для исследования физики разместили флуоресцентные углеродные нанотрубки в 100 000 раз тоньше человеческого волоса в водный раствор. Анализ показал, что при добавлении света нанотрубки вели себя так, как если бы они двигались в более густой жидкости. Проще говоря, нанотрубки двигались гораздо медленнее в воде при сильном облучении светом. Чем ярче был свет, чем медленнее двигались частицы в жидкости. По сути, свет действует как тормоз в квантовом мире, говорят физики. И это, по крайней мере частично, связано с квантовым трением.

Когда нанотрубки светились и замедлялись под воздействием света, у них внутри создавались экситоны. Это парные частицы, состоящие из электрона и «дырки» на месте бывшего электрона. Эти экситоны взаимодействуют с окружающими молекулами воды, передавая импульс. Именно подвижность экситонов создает этот замедляющий эффект под воздействием света, определили физики.

По мере того, как движущиеся электрические заряды внутри нанотрубки взаимодействуют с молекулами воды, все замедляется и это неожиданно. Этот открытие показывает насколько размытой является граница между физикой твердых тел и физикой жидкостей на квантовом уровне. Это еще одно проявление странности квантовой механики.

По словам ученых, практическое применение полученных результатов станет возможным, если исследователи смогут контролировать трение с помощью света. В качестве примеров физики приводят управление движением нанороботов в жидкости и точное изменение условий химических реакций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли