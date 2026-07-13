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В Беларуси хотят построить еще две ледовые арены

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  • 13.07.2026, 10:14
  • 4,058
В Беларуси хотят построить еще две ледовые арены
Иллюстрационное фото

Уже известно где.

Еще два белорусских города могут получить собственные ледовые арены. О планах сайту Sport5 рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

По словам главы федерации, в числе главных претендентов на строительство новых ледовых комплексов сегодня Борисов и Мозырь.

Пока ни один из этих городов не располагает полноценной ледовой ареной, поэтому новые комплексы могли бы закрыть эту потребность.

Как отметил Александр Богданович, сейчас в Беларуси работает 31 хоккейная школа.

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