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Рада БНР наградила Александру Герасименю, Зенона Позняка и других известных белорусов

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  • 28.04.2024, 15:02
  • 1,756
Рада БНР наградила Александру Герасименю, Зенона Позняка и других известных белорусов
Ярослав Иванюк, Александра Герасименя, Алена Толстая, Алесь Зарембюк, Зенон Позняк

Вручены медали и ордена Погони.

Рада Белорусской Народной Республики наградила выдающихся белорусов. Торжественное вручение медалей и орденов Погони прошло 27 апреля в Белорусском доме в Варшаве. Вручал их заместитель председателя Рады БНР Сергей Наумчик.

Лидера движения «Вольная Беларусь» Зенона Позняка отметили титулом кавалера ордена Погони с вручением Командорского креста ордена Погони. Это высшая награда Рады БНР.

Такую же награду получил глава правозащитного центра «Вясна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, осужденный лукашенковским режимом на десять лет колонии.

Награждение титулами состоялось впервые с 1950 года.

Медалью ордена Погони наградили многократную чемпионку мира и Европы по плаванию, обладательницу трех олимпийских медалей Александру Герасименю, поддержавшую белорусский народ во время протестов.

Также медалями были отмечены активистка движения солидарности «Разам» Алена Толстая, глава Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк и белорусский издатель из Белостока Ярослав Иванюк.

Зенон Позняк
Александра Герасименя
Алена Толстая
Ярослав Иванюк, Александра Герасименя, Алена Толстая, Алесь Зарембюк, Зенон Позняк
Александра Герасименя

Напомним, Рада БНР наградила медалями ордена Погони оперную певицу Маргариту Левчук, писателя Ольгерда Бахаревича и активистку Алину Нагорную. Посмертно был награжден белорусский доброволец «Атом».

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