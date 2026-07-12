Украина сделала важный шаг к собственному производству Patriot 12.07.2026, 4:39

Эксперт объяснил, что необходимо для запуска производства.

Договоренности о передаче Украине ракетных технологий для Patriot и возможном производстве отдельных компонентов к ним, являются важным шагом, однако до полноценной реализации таких проектов еще предстоит пройти длительный путь. Тем более многое зависит от политической ситуации и решений руководства США. На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

«С Дональдом Трампом нельзя быть уверенным, что это окончательно. Завтра у него состоится теплый разговор с Путиным или что-то изменится на передовой, и у него может измениться настроение. Нужно понимать, что мы имеем дело с президентом, который не является стратегом, мало слушает стратегические доклады и читает их. Он принимает решения в зависимости от своего психологического состояния и настроения. И это отмечаю не только я, это говорят многие люди, которые могут профессионально оценивать такие процессы», — отметил Боровик.

По его словам, само заявление о передаче технологий или производстве ракет является лишь первым этапом, после которого предстоит решить множество практических вопросов.

«Трамп просто сказал: «Мы передадим», но это только начало большого пути. Сначала нужно пройти этап документации, договоров, бюрократических процедур, получить разрешения Госдепартамента и других структур. Потом нужно понять, что именно мы в конечном итоге будем производить: какой компонент или какую часть этой программы берем на себя, где именно это будет происходить», — пояснил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact.

Боровик отметил, что пока остается открытым вопрос о месте размещения производства.

«Сейчас говорят разные варианты: кто-то уже называл Германию, я слышал о Великобритании. Нужно определить, где это будет производиться. Если это будет в Украине, возникает вопрос, насколько защищенным будет такой объект. Понятно, что он станет сверхприоритетной целью для той же баллистики, с которой мы планируем бороться, причем речь идет не только о ракетных ударах, но и о возможных действиях внутренних агентов», — подчеркнул гость эфира.

При этом он считает достигнутые договоренности позитивным результатом для Украины, однако предупреждает, что создание полноценного производства потребует времени.

«Я не пессимист. Это очень хороший процесс и очень хороший результат, которого мы пока достигли на сегодняшний момент. Но чтобы получить финальный результат — масштабирование производства этих ракет, не говоря уже о пусковых установках, хотя бы ракет, — нужно пройти большой этап. И это годы», — подытожил Валерий Боровик.

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