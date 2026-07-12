В Брестской крепости нашли необычные артефакты 12.07.2026, 2:17

На месте работала следственно-оперативная группа.

При расчистке завалов руин бернардинского монастыря, который находится на территории Волынского укрепления Брестской крепости были обнаружены артефакты.

Строители сейчас расчищают территорию перед предстоящей реставрацией, рассказали в пресс-службе Брестского горисполкома, передает пропагандистское издание БелТА.

Сотрудники филиала «Брестреставрация» в пятницу, 10 июля, вынесли из руин бывшего монастыря гильзы, стеклянные колбы, предположительно медицинского назначения, бутылки и ампулы с прозрачной жидкостью, патроны.

Фото: Любимый Брест / Telegram

«Работы ведутся кропотливо. Здание историческое, и за небольшой промежуток времени найдены различные артефакты... в одном из помещений при очистке первого этажа найден большой схрон ампул, бутылочек, сосудов, гильз и патронов. Выехав на место, мы увидели, что предметы на вид имеют медицинское происхождение. Некоторые надписи прочитать тяжеловато, наклейки содраны. На каких-то ампулах были надписи на польском языке», – рассказал заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба.

Оповестили о находке и правоохранителей. На месте работала следственно-оперативная группа с экспертом-криминалистом.

В списке артефактов оказались патроны, предположительно, от винтовки Мосина. Предварительно планируют назначить баллистическую экспертизу, чтобы выяснить, пригодны ли патроны для стрельбы.

Фото: Любимый Брест / Telegram

Фото: Любимый Брест / Telegram

Фото: Любимый Брест / Telegram

Фото: Любимый Брест / Telegram

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