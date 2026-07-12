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Умер 25-летний футболист сборной ЮАР Джейден Адамс

  • 12.07.2026, 3:22
Умер 25-летний футболист сборной ЮАР Джейден Адамс
Фото: Getty Images

Недавно он выступал на ЧМ-2026.

Полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунс» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Причины смерти не называются, пишет The Guardian. Некоторые источники в интернете предполагают суицид.

О смерти футболиста сообщил профсоюз игроков Южной Африки (SAFPU). Этот факт подтвердил бывший клуб футболиста «Стелленбос».

— Южноафриканский футбол потерял одного из своих самых ярких молодых талантов, и наша страна скорбит вместе с его семьей, товарищами по команде и миллионами болельщиков, которые наблюдали за его ростом от многообещающего воспитанника академии до игрока основного состава сборной ЮАР, — говорится в заявлении министра спорта ЮАР Гейтона Маккензи.

Министр не раскрыл причину смерти. Полиция сообщила, что начала расследование после того, как в субботу утром в доме в Шотше-Клоофе, пригороде в центре Кейптауна, было обнаружено тело 25-летнего мужчины. «Обстоятельства этого инцидента расследуются», — заявил агентству AFP представитель полиции.

Также заявление опубликовал профсоюз:

— SAFPU потрясен безвременной кончиной полузащитника «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейдена Адамса. Джейден совсем недавно представлял Южную Африку на чемпионате мира — 2026, с гордостью, мужеством и достоинством неся надежды страны.

Его смерть — невосполнимая потеря для его семьи, партнеров по команде, клубов, футбольного сообщества и всей страны.

Адамс участвовал в чемпионате мира — 2026 и играл в стартовом составе сборной ЮАР в трех матчах турнира. Южноафриканская команда дошла до 1/16 мундиаля, где на последних минутах проиграла с минимальным счетом сборной Канады.

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