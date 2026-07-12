Гигантские азиатские богомолы проникли в Европу 12.07.2026, 6:54

ФОТО: VMIREINTERESNOGO.COM

Они уничтожают местных насекомых и угрожают экосистемам.

В Европе распространяются два вида крупных азиатских богомолов, которые уже официально признаны угрозой для местных экосистем. Об этом сообщает ScienceDaily .

Исследование под руководством Роберто Баттистона из Музея археологии и естественных наук «G. Zannato» (город Виченца, Италия) показало, что эти насекомые обитают в Европе примерно десять лет, и их популяции резко выросли за последние годы. В частности, они распространяются в южной Франции и на севере Италии. Учёные связывают это прежде всего с изменением климата и урбанизацией, которые создают благоприятные условия для их расселения.

Фото: Википедия

По словам Баттистона, ареал распространения азиатских богомолов постоянно увеличивается. «Они продвигаются всё дальше на север благодаря изменению климата», – говорит учёный.

Оба вида являются крупными универсальными хищниками и чрезвычайно быстро размножаются. Один яйцевой кокон в среднем дает около 200 молодых особей – почти вдвое больше, чем у местного европейского богомола. Кроме того, молодые насекомые реже поедают друг друга, что еще больше ускоряет рост популяции.

Как отмечают исследователи, инвазивные богомолы представляют угрозу не только для других богомолов. Они активно охотятся на местных насекомых, в частности на важных опылителей, таких как медоносные пчелы, а также на мелких позвоночных – лягушек и ящериц. Особое беспокойство вызывает возможное воздействие на средиземноморские острова, где обитает много эндемичных видов.

Интересно, что крупнейшими позвоночными хищниками для самих инвазивных богомолов оказались домашние кошки – на их долю приходится 45% зафиксированных случаев успешной охоты. В то же время учёные отмечают, что кошки не различают инвазивные и местные виды и также уничтожают европейских богомолов, численность которых уже сокращается.

По мнению авторов исследования, дальнейшее распространение азиатских богомолов демонстрирует, как деятельность человека и изменение климата способны разрушать естественные барьеры для инвазивных видов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com