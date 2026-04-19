Нефтяные потери России от украинских ударов по НПЗ — не менее $2,3 млрд за март 19.04.2026, 21:26

Украинские дроны остановили 40% экспорта.

Нефтяные потери России от украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за март составили не менее чем 2,3 млрд долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Наши дальнобойные санкции продолжают работать — я благодарен всем нашим воинам за меткость. Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются не менее чем в 2,3 млрд долларов. Это один месяц. Сейчас в апреле продолжаем, — заявил Зеленский.

Украинский лидер также прокомментировал решение США продлить еще на месяц послабления по российской нефти.

— К сожалению, есть очередное решение Америки по ослаблению нефтяных санкций. Никакой реальной выгоды от этого для дипломатии не будет, и каждый доллар от нефти только настраивает Россию воевать дальше. Но даже этими деньгами они все равно не решат проблемы. Наши дальнобойные санкции продолжают работать — я благодарен всем нашим воинам за меткость, — отметил Зеленский.

Напомним, Украина уже несколько месяцев наносит точечные удары по российским НПЗ, из-за чего в марте Россия столкнулась с серьезными перебоями в поставках нефти: украинские дроны остановили 40% экспорта.

Удары продолжаются. 16 апреля ВСУ ударили по Туапсинскому НПЗ России. А в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по четырем объектам: нефтеперерабатывающим заводам «Новокуйбышевский» и «Сызранский» в Самарской области, нефтеналивному терминалу «РПК-Высоцк „Лукойл-2“» в Ленинградской области, а также нефтеперекачивающей станции «Тихорецк» в Краснодарском крае.

