Reuters: Почти половина нефтяного экспорта РФ оказалась парализована 25.03.2026, 19:26

Из-за ударов Украины по портам.

Крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море — Приморск и Усть-Луга — снова приостановили отгрузку нефти из-за второго с начала недели налета беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Усть-Луга, из которой ежедневно танкеры вывозят на экспорт около 700 тысяч баррелей нефти, попала под удар БПЛА минувшей ночью. В результате атаки в порту, который помимо нефти экспортирует нефтепродукты, уголь и удобрения, возник пожар, сообщил губернатор Ленинградской ‌области Александр Дрозденко.

Также приостановлена отгрузка нефти в Приморске — главном нефтяном порту на Балтике мощностью 1 млн баррелей в сутки. Приморск 22 марта попал под атаку БПЛА, в результате которой в порту загорелись резервуары с топливом. Хотя оба порта на короткое время возобновили операции ‌после атаки в воскресенье, но к нормальной работе они не вернулись из-за пожара, повреждений ‌и угроз новых налетов, сообщили источники Reuters.

По подсчетам агентства, в настоящий момент парализовано около 40% экспортных мощностей России по нефти — около 2 млн баррелей в день. Помимо балтийских портов с перебоями работает также Новороссийск, который попал под налет БПЛА ранее в марте. Мощности порта составляют около 700 тысяч баррелей в сутки, но он отстает от графика погрузки, рассказали собеседники Reuters.

Из-за простоя балтийских портов портов танкеры начали скапливаться в море: по данным MarineTraffic, в настоящий момент не менее 50 судов находятся в Финском заливе, указывая местом назначения Приморск или Усть-Лугу. Дым от пожара в порту, где расположены 33 топливных резвуара, вмещающие более 500 вагонов-цистерн, виден с берегов Финляндии — в десятках километров вдоль побережья залива, пишет Helsingin Sanomat.

