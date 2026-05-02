В российских дронах снова обнаружили новые иностранные компоненты 2.05.2026, 2:17

Детали произведены уже в 2025 году.

В беспилотниках, которыми Россия атакует Украину, несмотря на введенные санкции, продолжают обнаруживать новые западные детали, произведенные в 2025 году.

Об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил «Укринформу».

Он отметил, что, как показали последние дни, Россия не снижает интенсивность атак на украинские города — под ударами Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Харьков. Массово применяются «Шахеды», а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.

«Показательно и другое: в дронах, которые атаковали Украину на прошлой неделе, мы снова обнаруживаем новые, свежие компоненты 2025 года, производства Германии, Японии, Швейцарии, США, а также Тайваня и Великобритании»,— подчеркнул уполномоченный.

По его словам, впервые был зафиксирован новый элемент — блок активации Transit Brd. Советник президента заверил, что все данные об этих компонентах уже переданы партнерам.

Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает находить детали STMielectronics (Швейцария) «несмотря на призывы контролировать, куда именно продается их продукция».

Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения, именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы поставок, подчеркнул Власюк.

«В то же время есть и результат. В новых образцах дронов мы практически не видим компонентов из Нидерландов. Это прямое доказательство того, что системная работа с партнерами дает эффект и позволяет перекрывать доступ к критическим технологиям», — отметил уполномоченный.

Он добавил, что Украина продолжает наращивать так называемые дальнобойные санкции. Он отметил, что Украина работает над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций, чтобы ограничить его экспорт в РФ: «Речь идет о целенаправленном давлении на энергетическую инфраструктуру, которая финансирует войну».

«Наш подход прост: перекрывать доступ к технологиям, которые используются в войне, и параллельно сокращать ресурсы, за счет которых эта война ведется. Всю информацию передали нашим партнерам», — добавил Власюк.

