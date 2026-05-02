Лишь в четверти районов Беларуси разрешено посещать леса
- 2.05.2026, 3:24
В остальных введены ограничения.
Лишь в четверти районов Беларуси — 30 из 118 — разрешено свободно посещать леса, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.
Беспрепятственно ходить в леса можно в 13 из 21 района Могилевской области — Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском и Чериковском.
Свободно посещать леса разрешается в 10 из 21 района Гомельской области — Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Жлобинском, Кормянском, Октябрьском, Рогачевском, Светлогорском и Чечерском.
В Минской области нет никаких препятствий для посещения лесов в 3 из 22 районов (Копыльский, Слуцкий, Стародорожский), Брестской — в 2 из 16 (Барановичский, Ляховичский), Гродненской — в 2 из 17 (Кореличский, Новогрудский).
В то же время в трех районах Гродненской области — Берестовицком, Волковысском и Свислочском — по-прежнему действует запрет, полностью исключающий посещение лесов.
В остальных 85 районах страны (включая всю Витебскую область — 21 район) введены ограничения, которые означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, однако доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.
Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с утра 30 апреля до утра 1 мая в Беларуси ликвидировано два лесных пожара (по одному в Гомельской и Гродненской областях), оба — силами Минлесхоза. Общая площадь пожаров составила 0,101 гектара.
Кроме того, потушено 25 пожаров травы и кустарников (всего 3,399 га).