Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США 1 2.05.2026, 8:08

Тегеран сделал шаг навстречу по открытию Ормузского пролива.

Иран представил США новое предложение по прекращению войны, намекнув на компромисс для возобновления мирных переговоров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, стороны по-прежнему далеки друг от друга по основным вопросам, а именно - возобновлению работы Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Это говорит о том, что переговоры будут оставаться напряженными.

Но несмотря на все это, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов.

Для понимания, ранее Иран требовал от США снятия блокады в качестве предварительного условия для переговоров и согласия на условия прекращения войны, прежде чем обсуждать вопросы будущего управления проливом и ядерную программу страны.

Кроме того, теперь Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыть для нового предложения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com