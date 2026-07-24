Когда лучше полностью отказаться от алкоголя?
- 24.07.2026, 9:28
Невролог назвал конкретный возраст.
После 65 лет людям следует полностью отказаться от пива и других алкогольных напитков, поскольку они могут ускорять возрастные изменения мозга и негативно влиять на когнитивные функции.
Такую рекомендацию высказал невролог Ричард Рестак, передает Bored Panda.
По его словам, к 65 годам человек уже теряет часть нервных клеток, которые не восстанавливаются. Поэтому в старшем возрасте особенно важно защищать оставшиеся нейроны.
Рестак подчеркнул, что алкоголь является слабым нейротоксином. Он может повреждать структуры нервных клеток, в частности дендриты, а также препятствовать образованию новых нейронных связей.
Регулярное употребление алкоголя может ускорять старение мозга и увеличивать риск ухудшения памяти и других когнитивных функций. Особенно опасным считается чрезмерное потребление, связываемое с уменьшением объема мозга и повреждением участков, ответственных за память.
Алкоголь также может повышать риск падений в старшем возрасте. С годами люди теряют мышечную массу, силу и равновесие, а спиртные напитки дополнительно ухудшают координацию.
Невролог уточнил, что его рекомендация касается не только пива, но и всех видов алкоголя. Он советует полностью исключить спиртные напитки после 65 лет, чтобы снизить дополнительную нагрузку на нервную систему.
В то же время, это рекомендация отдельного специалиста, а не универсальный возрастной предел для всех людей. Воздействие алкоголя зависит от количества выпитого, состояния здоровья, приема лекарств и других индивидуальных факторов.