Когда лучше полностью отказаться от алкоголя? 24.07.2026, 9:28

Невролог назвал конкретный возраст.

После 65 лет людям следует полностью отказаться от пива и других алкогольных напитков, поскольку они могут ускорять возрастные изменения мозга и негативно влиять на когнитивные функции.

Такую рекомендацию высказал невролог Ричард Рестак, передает Bored Panda.

По его словам, к 65 годам человек уже теряет часть нервных клеток, которые не восстанавливаются. Поэтому в старшем возрасте особенно важно защищать оставшиеся нейроны.

Рестак подчеркнул, что алкоголь является слабым нейротоксином. Он может повреждать структуры нервных клеток, в частности дендриты, а также препятствовать образованию новых нейронных связей.

Регулярное употребление алкоголя может ускорять старение мозга и увеличивать риск ухудшения памяти и других когнитивных функций. Особенно опасным считается чрезмерное потребление, связываемое с уменьшением объема мозга и повреждением участков, ответственных за память.

Алкоголь также может повышать риск падений в старшем возрасте. С годами люди теряют мышечную массу, силу и равновесие, а спиртные напитки дополнительно ухудшают координацию.

Невролог уточнил, что его рекомендация касается не только пива, но и всех видов алкоголя. Он советует полностью исключить спиртные напитки после 65 лет, чтобы снизить дополнительную нагрузку на нервную систему.

В то же время, это рекомендация отдельного специалиста, а не универсальный возрастной предел для всех людей. Воздействие алкоголя зависит от количества выпитого, состояния здоровья, приема лекарств и других индивидуальных факторов.

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