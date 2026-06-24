«Птахи Мадяра» подняли шум в Крыму
- 24.06.2026, 5:46
Поразили более 60 целей за ночь.
Ночь против 23 июня была неспокойной для русских войск в Крыму. Украинские беспилотники атаковали десятки объектов в тылу противника.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.
По его словам, всего за одну ночь было поражено более 60 важных объектов противника. Среди целей – средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистический транспорт и военная техника.
«Москва ляжет в Крыму. Птицы ССС будут способствовать и дальше. Разноцветие целей, потребляйте черви», - написал командующий ССС.
Среди пораженных целей были:
три разведывательно-ударных беспилотника «Орион» в Керчи;
нефтяные резервуары на Керченской ТЭЦ;
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в районе Багерового;
пусковая установка С-300 и зенитная установка ЗУ-23-2 вблизи Курортного;
радиолокационная станция «Небо-У» в Керчи;
электроподстанция «Западно-Крымская» в районе села Карьерное;
газораспределительная станция «Симферополь» в селе Трудовое;
учебный полигон операторов БПЛА российских войск вблизи Дебальцево;
цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Горловки;
логистический транспорт русских войск в Приазовском Запорожской области;
транспорт и техника окупантов на территории Крыма, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
В проведении операции участвовали подразделения СБС, в частности «Птицы Мадяра», «Nemesis», «К-2», «Рарог», «Рейд» и другие формирования сил беспилотных систем.