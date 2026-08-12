Следующие 6 месяцев — решающие 4 Анатолий Амелин

12.08.2026, 6:30

11,128

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вспомните слова Збигнева Бзежинского.

Мой прогноз: следующие 6 месяцев — решающие. Самые сложные, но мы справимся и победим — с Божьей помощью, а также благодаря силе и духу украинского народа. Знаете, Боженька любит Украину.

«Всё плохо, и будет только хуже. Нужно останавливать эту войну!»

В последние дни появилось как-то много «всепропальщиков». Понятно, что преимущественно в Фейсбуке и львиная доля из них, если копнуть, — физически даже не находятся в Украине.

Паника понятна.

Баллистику мы не сбиваем, интенсивность ударов с обеих сторон растет, СМИ нагнетают обстановку, а российские агенты активно это тиражируют.

Самый интересный вопрос — «нужно останавливать эту войну». Ни разу не получил внятного ответа на вопрос: как именно? Что предлагается?

Одни говорят: нужно оставить Донецкую область, эвакуировать людей, бросить оборонительные сооружения. Почему-то полагая, что на этом всё само собой остановится.

Другие говорят о поиске компромисса с агрессором и принятии предложенного им плана (не детализируя и не уточняя его и последствия этого шага).

В ответ на мой главный вопрос — понимают ли они последствия такого компромисса и помнят ли опыт Бучи? — я слышу поток обвинений в том, что это я развязываю войну и что люди, которые погибнут в будущем, будут на моей совести…

Не хочу читать мораль, но тезисно изложу свое мнение, чтобы больше к этому не возвращаться.

1. Война России против Украины началась не в 2022 году и не в 2014-м. Как минимум, эта война ведется с 1169 года, когда суздальский князь Андрей Боголюбский разграбил и сжег Киев. Историки часто называют это событие символическим концом политического единства Древней Руси.

В крайнем случае — с 1686 года, когда Московия получила официальный контроль над Киевом по условиям «Вечного мира» между Московским царством и Речью Посполитой.

Недоимперия впоследствии присвоила себе название «Русь» и историю Киева и Киевской Руси.

Поэтому, пока существует независимый от них Киев, у них нет никакого права на Крещение Руси, на историю европейского государства — наследника Киевской Руси.

2. Помните, Збигнев Бжезинский говорил, что Россия без Украины не является империей.

Поэтому отсутствие контроля России над Украиной или, в принципе, существование Украины как независимого государства — это критический риск для всей российской мифологии, а следовательно, и для самого существования России.

3. Каким может быть компромисс с убийцей, который пришел убить тебя и забрать всё твое имущество? А ведь он пришел именно убить тебя! Ответ вы все знаете, даже если не хотите себе в этом признаться…

4. Любые разговоры о «достижении целей СВО» — это отвлечение внимания. Карликовый диктатор не может показать свою слабость. Его задача — продемонстрировать своим рабам, слугам и другим лидерам, что он жесткий, сильный правитель. А это означает, что любое временное перемирие — лишь передышка перед окончательным, жестоким и показательным убийством, совершаемым на телекамеры на глазах у всего мира.

5. Это означает, что любой компромисс — это смерть Украины, быстрая или растянутая во времени.

6. Но Украина и украинцы уже выиграли и не проиграют.

— Украинская нация монолитна и сильна как никогда.

— Украинская армия — самая сильная в Европе.

— Украинский ОПК производит самую актуальную продукцию для защиты Украины и Европы, и прогресс не останавливается (поверьте, есть решения, которые и Пентагону не снились).

— Мы стали субъектом, с мнением которого считаются в мире, и у нас уже есть «козырные карты».

7. Как бы тяжело нам ни было, мы победим.

— Российская экономика трещит по швам (ежемесячно публикую мониторинги).

— Украинские санкции от ССО, СБУ, ГУР и ВСУ ускоряют коллапс их экономики.

— Поддержка Украины не снижается.

— Зона поражения растет, и шансов сдвинуть её всё меньше.

Мой прогноз: следующие 6 месяцев — решающие. Самые сложные, но мы справимся и победим — с Божьей помощью, а также благодаря силе и духу украинского народа. Знаете, Боженька любит Украину.

«Повесть временных лет» описывает путешествие апостола Андрея из Крыма в Рим, во время которого он предрекает появление великого города на киевских горах. Святой пророчески возвестил, что на этих холмах воссияет Божья благодать и воздвигнется множество церквей.

А в России к концу года начнутся уже системные проблемы в экономике и энергетике. Весна станет критическим моментом — если они вообще переживут зиму.

Мы зиму пройдем. Они — не факт.

Поэтому всепропальщики из-за границы — либо берите в руки оружие и давайте экспертные комментарии в рядах ВСУ, либо закройте свои рты.

А мы готовимся к еще одной зиме. Донатим ВСУ, помогаем своим. Победим!

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com