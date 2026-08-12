Следующие 6 месяцев — решающие4
- Анатолий Амелин
- 12.08.2026, 6:30
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Вспомните слова Збигнева Бзежинского.
Мой прогноз: следующие 6 месяцев — решающие. Самые сложные, но мы справимся и победим — с Божьей помощью, а также благодаря силе и духу украинского народа. Знаете, Боженька любит Украину.
«Всё плохо, и будет только хуже. Нужно останавливать эту войну!»
В последние дни появилось как-то много «всепропальщиков». Понятно, что преимущественно в Фейсбуке и львиная доля из них, если копнуть, — физически даже не находятся в Украине.
Паника понятна.
Баллистику мы не сбиваем, интенсивность ударов с обеих сторон растет, СМИ нагнетают обстановку, а российские агенты активно это тиражируют.
Самый интересный вопрос — «нужно останавливать эту войну». Ни разу не получил внятного ответа на вопрос: как именно? Что предлагается?
Одни говорят: нужно оставить Донецкую область, эвакуировать людей, бросить оборонительные сооружения. Почему-то полагая, что на этом всё само собой остановится.
Другие говорят о поиске компромисса с агрессором и принятии предложенного им плана (не детализируя и не уточняя его и последствия этого шага).
В ответ на мой главный вопрос — понимают ли они последствия такого компромисса и помнят ли опыт Бучи? — я слышу поток обвинений в том, что это я развязываю войну и что люди, которые погибнут в будущем, будут на моей совести…
Не хочу читать мораль, но тезисно изложу свое мнение, чтобы больше к этому не возвращаться.
1. Война России против Украины началась не в 2022 году и не в 2014-м. Как минимум, эта война ведется с 1169 года, когда суздальский князь Андрей Боголюбский разграбил и сжег Киев. Историки часто называют это событие символическим концом политического единства Древней Руси.
В крайнем случае — с 1686 года, когда Московия получила официальный контроль над Киевом по условиям «Вечного мира» между Московским царством и Речью Посполитой.
Недоимперия впоследствии присвоила себе название «Русь» и историю Киева и Киевской Руси.
Поэтому, пока существует независимый от них Киев, у них нет никакого права на Крещение Руси, на историю европейского государства — наследника Киевской Руси.
2. Помните, Збигнев Бжезинский говорил, что Россия без Украины не является империей.
Поэтому отсутствие контроля России над Украиной или, в принципе, существование Украины как независимого государства — это критический риск для всей российской мифологии, а следовательно, и для самого существования России.
3. Каким может быть компромисс с убийцей, который пришел убить тебя и забрать всё твое имущество? А ведь он пришел именно убить тебя! Ответ вы все знаете, даже если не хотите себе в этом признаться…
4. Любые разговоры о «достижении целей СВО» — это отвлечение внимания. Карликовый диктатор не может показать свою слабость. Его задача — продемонстрировать своим рабам, слугам и другим лидерам, что он жесткий, сильный правитель. А это означает, что любое временное перемирие — лишь передышка перед окончательным, жестоким и показательным убийством, совершаемым на телекамеры на глазах у всего мира.
5. Это означает, что любой компромисс — это смерть Украины, быстрая или растянутая во времени.
6. Но Украина и украинцы уже выиграли и не проиграют.
— Украинская нация монолитна и сильна как никогда.
— Украинская армия — самая сильная в Европе.
— Украинский ОПК производит самую актуальную продукцию для защиты Украины и Европы, и прогресс не останавливается (поверьте, есть решения, которые и Пентагону не снились).
— Мы стали субъектом, с мнением которого считаются в мире, и у нас уже есть «козырные карты».
7. Как бы тяжело нам ни было, мы победим.
— Российская экономика трещит по швам (ежемесячно публикую мониторинги).
— Украинские санкции от ССО, СБУ, ГУР и ВСУ ускоряют коллапс их экономики.
— Поддержка Украины не снижается.
— Зона поражения растет, и шансов сдвинуть её всё меньше.
Мой прогноз: следующие 6 месяцев — решающие. Самые сложные, но мы справимся и победим — с Божьей помощью, а также благодаря силе и духу украинского народа. Знаете, Боженька любит Украину.
«Повесть временных лет» описывает путешествие апостола Андрея из Крыма в Рим, во время которого он предрекает появление великого города на киевских горах. Святой пророчески возвестил, что на этих холмах воссияет Божья благодать и воздвигнется множество церквей.
А в России к концу года начнутся уже системные проблемы в экономике и энергетике. Весна станет критическим моментом — если они вообще переживут зиму.
Мы зиму пройдем. Они — не факт.
Поэтому всепропальщики из-за границы — либо берите в руки оружие и давайте экспертные комментарии в рядах ВСУ, либо закройте свои рты.
А мы готовимся к еще одной зиме. Донатим ВСУ, помогаем своим. Победим!
Анатолий Амелин, «Фейсбук»