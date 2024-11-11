Лукашенко охватила паранойя 11.11.2024, 8:37

Везде мерещатся покушения.

На встречу с массовкой в Полоцке Лукашенко вышел с телохранителями. В руках у них были специальные чемоданы.

Под видом таких чемоданов скрываются пуленепробиваемые щиты, которые разворачиваются одним взмахом.

Лукашенко боится покушения на свою жизнь, выходя даже к тщательно отобранной массовке.

Отметим, что любую поездку диктатора сопровождает огромное количество охраны. Вооруженные люди патрулируют целые микрорайоны.

В последнее время диктатор настолько не доверяет своей охране, что в ней заметили его сына Николая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com