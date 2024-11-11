Лукашенко охватила паранойя
- 11.11.2024, 8:37
Везде мерещатся покушения.
На встречу с массовкой в Полоцке Лукашенко вышел с телохранителями. В руках у них были специальные чемоданы.
Под видом таких чемоданов скрываются пуленепробиваемые щиты, которые разворачиваются одним взмахом.
Лукашенко боится покушения на свою жизнь, выходя даже к тщательно отобранной массовке.
Отметим, что любую поездку диктатора сопровождает огромное количество охраны. Вооруженные люди патрулируют целые микрорайоны.
В последнее время диктатор настолько не доверяет своей охране, что в ней заметили его сына Николая.