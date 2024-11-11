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Лукашенко охватила паранойя

  • 11.11.2024, 8:37
Лукашенко охватила паранойя

Везде мерещатся покушения.

На встречу с массовкой в Полоцке Лукашенко вышел с телохранителями. В руках у них были специальные чемоданы.

Под видом таких чемоданов скрываются пуленепробиваемые щиты, которые разворачиваются одним взмахом.

Лукашенко боится покушения на свою жизнь, выходя даже к тщательно отобранной массовке.

Отметим, что любую поездку диктатора сопровождает огромное количество охраны. Вооруженные люди патрулируют целые микрорайоны.

В последнее время диктатор настолько не доверяет своей охране, что в ней заметили его сына Николая.

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