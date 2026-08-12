Стало известно, как умер Николай Козеко 2 12.08.2026, 6:00

7,208

Николай Козеко

Легендарный тренер впал в непродолжительную кому.

Стали известны обстоятельства смерти легендарного белорусского тренера по фристайлу Николая Козеко, пишет betnews.by. Он умер 10 августа в возрасте 76 лет, а перед смертью впал в непродолжительную кому.

Перед смертью с тренером произошёл несчастный случай на даче. Козеко работал там, упал и потерял сознание. После этого его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому.

Несмотря на усилия медиков, из комы Николай Козеко уже не вышел. Его организм не справился с последствиями полученных травм.

Николай Козеко был одним из наиболее известных и заслуженных тренеров по фристайлу не только в Беларуси, но и во всем мире. Его ученики завоевали восемь олимпийских медалей, в том числе четыре золотые.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com