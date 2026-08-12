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Стало известно, как умер Николай Козеко

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  • 12.08.2026, 6:00
  • 7,208
Стало известно, как умер Николай Козеко
Николай Козеко

Легендарный тренер впал в непродолжительную кому.

Стали известны обстоятельства смерти легендарного белорусского тренера по фристайлу Николая Козеко, пишет betnews.by. Он умер 10 августа в возрасте 76 лет, а перед смертью впал в непродолжительную кому.

Перед смертью с тренером произошёл несчастный случай на даче. Козеко работал там, упал и потерял сознание. После этого его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому.

Несмотря на усилия медиков, из комы Николай Козеко уже не вышел. Его организм не справился с последствиями полученных травм.

Николай Козеко был одним из наиболее известных и заслуженных тренеров по фристайлу не только в Беларуси, но и во всем мире. Его ученики завоевали восемь олимпийских медалей, в том числе четыре золотые.

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